Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун - гиганты Солнечной системы, по сравнению с которыми Меркурий, Венера, Земля и Марс - это камушки.

Космический телескоп Hubble завершил грандиозное путешествие по Солнечной системе, сделав новые фото планет-гигантов - Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна.

В отличие от каменистых планет земной группы, таких как Земля и Марс, эти планеты в основном состоят из холодных газообразных смесей из водорода, гелия, аммиака, метана и глубокой воды вокруг плотного, сильно горячего, компактного ядра, сообщает NASA.

Снимки, сделанные Хабблом, показывают как экстремальные, так и незначительные изменения, которые быстро происходят в этих далеких мирах. Острый взгляд Hubble дает возможность понять увлекательные, динамичные погодные условия газовых гигантов и исследовать очень похожие - и очень разные - причины изменений их атмосферы.

Юпитер

В этом году снимки Юпитера с телескопа Хаббл, сделанные 4 сентября, показывают постоянно меняющийся ландшафт его турбулентной атмосферы. На снимках зафиксированы несколько новых штормов, а темпы изменения цвета вблизи экватора планеты продолжают удивлять исследователей. Так, экваториальная зона планеты оставалась темно-оранжевого оттенка гораздо дольше по сравнению с предыдущими эпизодами ее затмения.

Чуть выше экватора исследователи отмечают появление нескольких новых штормов, когда-то прозванных "баржами". Их можно определить как циклонические вихри, которые различаются по внешнему виду. В то время как некоторые из штормов имеют четкие контуры, другие - нечеткие и туманные. Эта разница во внешнем виде вызвана свойствами вихрей внутри облаков.

Сатурн

Новые фото Сатурна с телескопа "Хаббл", сделанные 12 сентября, показывают быстрые и экстремальные изменения цвета полос в северном полушарии планеты, где наступила осень.

А в южном полушарии планеты наступила весна, что можно заметить по голубому оттенку полюса.

Уран

Снимок Урана телескоп Hubble сделал 25 октября. На фото видна яркая северная полярная "шапка" планеты. В северном полушарии урана наступила весна, и увеличение ультрафиолетового излучения, поглощаемого от Солнца, вызывает светление полярной области. Астрономы предполагают, что это может быть связано с изменением непрозрачности атмосферного метана, или изменением аэрозольных частиц.

Интересно, что даже когда атмосферная "шапка" становится ярче, резкая граница на юге остается на той же широте. Это явление является постоянным - наблюдения "Хаббла" фиксируют его в течение нескольких последних лет.

Нептун

В процессе наблюдений за Нептуном, проведенным 7 сентября, исследователи обнаружили, что темное пятно в северном полушарии этой планеты недавно изменило направление и движется в сторону экватора. На фото также заметен темный удлиненный круг, охватывающий Южный полюс Нептуна.

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Ученые отмечают, что синий цвет Нептуна и Урана является результатом поглощения красного света в атмосфере планет, богатой на метан, в сочетании с тем же Рэлеевским рассеиванием, которое делает небо Земли голубым.

В 2021 году на Нептуне немного ярких облаков, и его ясный голубой цвет с единственным большим темным пятном очень напоминает то, что видел космический аппарат "Вояджер-2" в 1989 году.

Телескоп Хаббл: что известно

Телескоп Hubble - проект американской NASA и Европейского космического агентства (ESA). Он был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования Discovery и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной.

За более чем четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ. По словам экспертов, "это делает его одним из самых эффективных научных инструментов в истории".

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Автор: Александр Топчий