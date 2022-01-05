Наблюдения осуществлялись за галактикой NGC 105 потому, что она содержит два объекта, которые являются важными для астрономов.

Космический телескоп Hubble сделал фото спиральной галактики NGC 105, из которого складывается впечатление, что она вот-вот столкнется с соседней галактикой.

Как сообщается на сайте обсерватории, NGC 105 находится в созвездии Рыб на расстоянии 215 миллионов световых лет от нас (1 световой год равен примерно 9,5 триллиона километров, - УНИАН).

И хотя на снимке видно, что эта галактика почти столкнулась с другой, на самом же деле соседка находится на большом расстоянии и до сих пор остается относительно неизвестной для астрономов.

"Такие обманчивые сочетания часто случаются в астрономии. Например, когда звезды в созвездиях находятся на очень разных расстояниях от Земли, но кажется, что образуют узоры - только благодаря случайному выравниванию звезд, из которых они состоят", - пояснили астрономы.

Снимок был сделан при помощи широкоугольной камеры Wide Field Camera 3 (WFC3).

Наблюдения за галактикой осуществлялись потому, что она содержит цефеиды (пульсирующие переменные звезды, уже прошедшие стадию главной последовательности и направляющиеся к стадии красных сверхгигантов, - УНИАН), а также сверхновые (звезды, которые внезапно увеличивают количество излучаемой энергии в миллиарды раз, и являются результатом катаклизмического процесса, возникающего в конце эволюции некоторых звезд, - УНИАН).

Эти, казалось бы несвязанные друг с другом объекты, ученые используют для определения расстояний, используемых в астрономии. Измерив их видимую яркость и зная светимость, они могут определить примерное расстояние.

"И цефеиды, и сверхновые имеют очень предсказуемую светимость, а это означает, что астрономы могут точно определить, насколько они яркие. Измеряя, насколько яркими они выглядят при наблюдении с Земли эти "стандартные свечи" могут обеспечить надежные измерения расстояния. NGC 105 содержит как сверхновые, так и переменные цефеиды, что дает астрономам ценную возможность откалибровать две методики измерения расстояния одна относительно другой", - пояснили ученые.

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Галактика NGC 105: что известно

Галактику NGC 105 открыл французский астроном Эдуард Жан-Мари Стефан, который впервые наблюдал за объектом 15 октября 1884 года. Этот объект содержится в оригинальной редакции Нового общего каталога (самый известный в любительской астрономии каталог незвездных объектов дальнего космоса, - УНИАН).

Телескоп Хаббл: что известно

Телескоп Hubble был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования Discovery и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной.

За более чем четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ. По словам экспертов, "это делает его одним из самых эффективных научных инструментов в истории".

Замена телескопа Hubble

"Хаббл" работает на орбите уже 31 год и все чаще выходит из строя. Поэтому его должен заменить телескоп "Джеймс Уэбб" (JWST), который запустили в космос 25 декабря 2021 года. Телескоп начали строить 25 лет назад и потратили на это 10 миллиардов долларов.

Телескоп совершит 30-дневное путешествие длиной в 1,6 млн км от нашей планеты в направлении Марса - до второй точки Лагранжа. Работать "Джеймс Уэбб" начнет почти через 6 месяцев после запуска. За это время аппарат остынет до рабочих температур, откалибрует свои зеркала и инструменты.

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"Джеймс Уэбб" прослужит от пяти до десяти лет. Вероятнее всего, на этом его "жизнь" закончится. Дело в том, что в конструкции заложен лимит, чтобы обеспечить высокую чувствительность датчика, который глубоко проникает в инфракрасный диапазон, его нужно постоянно охлаждать жидким гелием до -267°C. "Уэбб" перестанет работать, когда закончится хладагент.

JWST - очень большое зеркало диаметром 6,5 метра. Для сравнения, у "Хаббла" - всего 2,4 метра. Поскольку "тарелку" такого размера невозможно уместить в ракету, зеркало "Уэбба" сделали сложным. Оно состоит из трех секций, которые должны развернуться в точке прибытия. Зеркало в прямом смысле золотое. Инженеры покрыли 18 шестиугольных сегментов слоем золота толщиной 100 нанометров - этот металл хорошо отражает инфракрасные лучи.

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