Результаты проливают свет на вероятную функцию одной части устройства, которая разрушилась с годами.

Методы, используемые в астрономии, помогли разгадать тайны древнегреческого механизма Антикиферы - древнего астрономического калькулятора, созданного в конце II века до нашей эры.

Исследователи из Университета Глазго применили статистические методы, используемые для анализа гравитационных волн в космосе, чтобы определить вероятное количество сломанных частей древнегреческого устройства, которое широко считается старейшим из известных аналоговых компьютеров, пишет The Independent.

Результаты, опубликованные недавно в Horological Journal, позволяют предположить, что один из компонентов Антикитерского механизма, скорее всего, использовался для отслеживания греческого лунного года.

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Древнее устройство было впервые обнаружено в 1901 году дайверами на месте затонувшего корабля недалеко от острова Антикитера в Эгейском море.

Хотя оно было найдено в разрушенном состоянии, исследователи обнаружили, что он содержит сложную серию замысловато взаимосвязанных шестерен.

Десятилетия дальнейших исследований показали, что древнее устройство представляло собой своего рода механический компьютер с ручным управлением, созданный во втором веке до нашей эры.

Его внешние циферблаты, соединенные с внутренними шестернями, использовались для предсказания затмений и расчета астрономических положений планет с беспрецедентной точностью.

В 2020 году ученые с помощью рентгеновского сканирования обнаружили, что под одной из структур устройства, известной как календарное кольцо, имеются отверстия с регулярными промежутками. Однако эта часть разрушилась, и было неясно, сколько дырок там было изначально. По оценкам исследователей, их могло быть от 347 до 367.

В ходе последнего исследования ученые обнаружили, что кольцо, скорее всего, имело 354 отверстия, что соответствует лунному календарю.

Новый статистический анализ показывает, что наличие 354 отверстий в сотни раз более вероятно, чем кольцо с 360 отверстиями.

"Предыдущие исследования предполагали, что календарное кольцо, скорее всего, отслеживало лунный календарь, но двойные методы, которые мы применили в этой работе, значительно увеличивают вероятность того, что это было именно так", - сказал соавтор исследования Джозеф Бэйли.

"Это дало мне возможность по-новому оценить антикитерский механизм, а также работу и заботу, которую греческие мастера вложили в его изготовление: точность расположения отверстий потребовала бы очень точных методов измерения и невероятно твердой руки, чтобы их пробить", - добавил доктор.

Исследователи надеются, что полученные результаты помогут разгадать дальнейшие загадки древнегреческого астрономического устройства.

"Это аккуратная симметрия: мы адаптировали методы, которые используем для изучения Вселенной сегодня, чтобы лучше понять механизм, который помог людям следить за небом почти два тысячелетия назад", - сказал Грэм Воан, другой автор исследования.

Новости археологии

Археологи обнаружили в Испании древнейшее известное в мире жидкое вино в необычном месте. По данным нового исследования, оно было смешано с пеплом внутри погребальной урны римской эпохи.

По словам ученых, вино имеет вид "красноватой жидкости". Оно было найдено в гробнице, которой примерно 2 000 лет в городке в Севилье во время строительства дома.

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