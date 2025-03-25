К сожалению, это не начало вторжения инопланетян, говорят эксперты

Эффект гало - не самая удивительная вещь, которую можно увидеть в украинском небе. В ночь на вторник в небе над Европой, в том числе и Украиной, заметили загадочную голубую спираль. Несмотря на немало фантастических объяснений, появившихся в Сети, на самом деле ничего сверхъестественного не произошло, пишет портал Space.com.

"К сожалению, это не работа инопланетных посетителей, а кое-что немного более связанное с Землей", - пишет издание, которое специализируется на теме исследования космоса.

Причиной появления странной голубой спирали на самом деле является ракета SpaceX Falcon 9, которая вылетела с космического стартового комплекса на мысе Канаверал во Флориде. Старт состоялся в 19:48 по Киеву в понедельник, а уже около 22 часов в небе над Европой появилась та самая спираль. Она продержалась всего несколько минут, но была хорошо заметна в некоторых странах континента.

Видео дня

Объект, похожий на спиральную галактику является примером того, что некоторые люди называют "спиралью SpaceX". Это не что иное, как следы ракетного топлива, выброшенного ракетой.

Как пишет Space.com, на определенной высоте от ракеты отделяется нижняя ступень ускорителя. Она падает вниз, вращаясь вокруг своей оси и одновременно сбрасывая остатки топлива. Из-за большой высоты топливо мгновенно замерзает, в результате чего образуется характерная спиральная структура из хрусталиков замерзшей жидкости. При благоприятной комбинации освещения неба спираль становится хорошо заметной с земли.

Специалисты отмечают, что до сих пор появление в небе "спирали SpaceX" было относительно редким зрелищем. Однако по мере того, как количество запусков будет расти, спирали в небе могут стать привычными.

Другие редкие явления на планете

Как писал УНИАН, недавно в Иране прошел "кровавый" дождь. Вода окрасилась в ярко-красный цвет, изрядно напугав местных жителей и туристов. Ученые говорят, что причиной этого необычного явления была не сама дождевая вода, а почва, на которую выпал дождь.

Также мы рассказывали о редком метеорологическом явлении, известном как "красные спрайты". В 2022 году в небе над южным Тибетским плато сфотографировали особенно яркое проявление, внешне похожее на мощные красные молнии.

Вас также могут заинтересовать новости: