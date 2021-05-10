Маск отправит спутник на Луну / фото pixabay.com
Компания Илона Маска SpaceX запустит на Луну спутник по контракту, который оплачен криптовалютой Dogecoin.
Читайте такжеЗемлю накроет продолжительная магнитная буря: "штормить" будет 6 днейОб этом Маск написал в своем Twitter.
Запуск спутника запланирован на первый квартал 2022 года.
«SpaceX запустит спутник Doge-1 на Луну в следующем году. Миссия оплачена в Doge», – сообщил Маск.
Известно, что спутник принадлежит канадской компании Geometric Energy Corporation. Там подтвердили, что запуск Doge-1 будет полностью профинансирован Dogecoin.
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