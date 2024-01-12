Испытания пока не закончены, но производство модели на 1 Вт мощности планируется уже к 2025 году.

Китайская компания Betavolt создала первый в мире "ядерный аккумулятор" для мобильных устройств. Батарейка размером с монету может вырабатывать энергию в течение 50 лет без необходимости зарядки, сообщает портал Android Central.

В основе разработки лежит Никель-63 и алмазные полупроводники в модуле размером меньше монеты (15×15×5 мм). Кристаллическая структура вырабатывает электричество за счет энергии, выделяемой распадающимся изотопом никеля.

В компании уверяют, что такой источник питания безопасен как для человека, так и для окружающей среды: корпус исключает излучение, а по истечении срока ядерные элементы распадутся. Кроме того, разработка способна работать при температурах от -60°C до 120°C.

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Испытания пока не закончены, но производство модели на 1 Вт мощности планируют уже на 2025 год. Разработчики заявляют широкий спектр использования: от смартфонов и дронов до медоборудования, включая кардиостимуляторы и искусственные сердца.

Ранее на рынке появился Android-смартфон с самой "долговечной" батареей. Производитель обещает, что даже после четырех лет активного использования с батареей все должно быть хорошо.

А в Европе, начиная с 2027 года, вступит запрет на смартфоны без съемного аккумулятора – это коснется и iPhone. Также производители должны будут указывать информацию о емкости, долговечности и химическом составе аккумулятора.

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