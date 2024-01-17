Технология работает путем выработки электроэнергии из естественных бактерий, живущих в почве.

Ученые разработали новый тип питательного элемента, который может обеспечить бесконечную энергию за счет электричества, полученного из грязи.

Команда из Северо-Западного университета в США утверждает, что устройство размером с книгу можно использовать для питания датчиков, используемых в сельском хозяйстве и других устройств, пишет Independent.

Технология работает путем выработки электроэнергии из естественных бактерий, живущих в почве, предлагая устойчивую и возобновляемую альтернативу токсичным и легковоспламеняющимся батареям. "Эти микробы повсюду, они живут повсюду в почве", - сказал Джордж Уэллс, доцент кафедры гражданского и экологического строительства Северо-Западного университета.

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"Мы можем использовать простые инженерные системы для улавливания их электроэнергии. Мы не собираемся снабжать этой энергией целые города, но можем улавливать минимальные количества энергии для использования в маломощных приборах", - объяснил он.

Уэллс отметил необходимость поиска альтернатив, которые смогут обеспечить небольшое количество энергии для питания децентрализованной сети устройств... "Пока в почве есть органический углерод, который может расщеплять микробы, топливный элемент потенциально может работать вечно", - подчеркнул он.

Другие изобретения ученых

Китайские ученые разработали терапию, которая способна продлить молодость. Исследователи изучали тысячи генов человеческого организма и нашли именно тот, который провоцирует старение клеток. Ученые решили попробовать дезактивировать его у мышей. После полугода испытаний у грызунов улучшилось внешний вид, увеличилась сила, а продолжительность жизни увеличилась на 25%. И побочных эффектов при этом не обнаружили.

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