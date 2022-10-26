Открытие было сделано случайно.

Команда ученых из Бристольского университета в Великобритании выяснила, что роящиеся медоносные пчелы могут производить электрический заряд с большей плотностью, чем у грозовых облаков и наэлектризованных пыльных бурь.

Об этом сообщает New Scientist.

Ученые отслеживали погоду на полевой станции недалеко от своего университета и заметили, что их мониторы электрического поля зафиксировали скачок атмосферного электрического заряда. При этом штормовой активности не наблюдалось.

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Тогда ученые обратили внимание, что поблизости в этой время роились западные медоносные пчелы. Науке и ранее было известно, что отдельные пчелы несут небольшой заряд, но напряжение такой величины никогда раньше не регистрировалось у роящихся медоносных пчел.

"Когда я посмотрел на данные, я был немного удивлен. Увидев, что это оказало огромное влияние", – говорит участник исследования Эллард Хантинг.

Тогда команда развернула дополнительные мониторы электрического поля в сочетании с видеокамерами для измерения электрического поля и плотности роя. Ученые дождалась, пока пчелы в близлежащих ульях начнут роиться естественным образом.

Исследователи зафиксировали три роя, которые проходили мимо мониторов в течение примерно 3 минут за раз. Они обнаружили, что пчелиные рои создают электрический заряд от 100 до 1000 вольт на метр. При том чем плотнее был рой, тем сильнее было электрическое поле.

Хантинг отметил, что по плотности заряда пчелиные рои превзошли такие метеорологические явления, как грозовые тучи в хорошую погоду, наэлектризованные пыльные бури. Плотность их заряда была примерно в восемь раз больше, чем у грозового облака, и в шесть раз больше, чем у наэлектризованной пыльной бури.

Виктор Мануэль Ортега-Хименес из Университета штата Мэн, комментируя это открытие, отметил, что оно дает широкое поле для исследования. Ученые все еще не знают, происходит ли то же самое с другими животными, такими как птицы и летучие мыши, а также не понимают природу этого явления. В том числе, неизвестно, полезна эта способность для пчел или является случайным результатом трения между их крыльями и воздухом.

Уникальные способности пчел

В Буче Киевской области оккупанты смотали две гранаты и прикрепили их к улью. Во время разминирования территории после отхода оккупанта это обнаружили саперы-добровольцы. Замысел был такой, что когда улей откроют, произойдет взрыв. Однако полгода к улею никто не подходил. За это время пчелы сами его "разминировали" – они залили зажигатели медом и булавки не выскочили.

А в начале года пчелы помешали разогнать акцию протеста пасечников. Пчеловоды установили перед президентским дворцом в Сантьяго около 60 ульев, в которых было примерно 10 тысяч пчел. Полицейские не смогли разогнать акцию, некоторые попали в больницу после нападения пчел.

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