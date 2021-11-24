По составу кишечной микрофлоры пчелы этого вида очень близки к грифам, гиенам и прочим падальщикам.

Ученые из Калифорнийского университета изучили пчел рода Trigona на Коста-Рике, которые вместо цветочного нектара поедают мясо умерших животных и при этом производят сладкий мед, безопасный для человека.

Главные результаты исследования опубликовали в журнале mBio.

Несколько десятков особей пчел-стервятников ученые получили с помощью приманок из куриного мяса. После этого они определили их отличия от других видов пчел.

Оказалось, что по составу кишечной микрофлоры (карнобактерии, лактобациллы и кислотолюбивые микробы) пчелы-стервятники очень близки к ястребам-стервятникам, грифам, гиенам и прочим падальщикам. Это и есть их главная особенность.

Читайте такжеУченые научились контролировать поведение грызунов с помощью чипа в мозгуКроме того, у пчел-падальщиков из рода Trigona нет жала, они защищаются укусами развитых челюстей. Их укусы могут быть опасными, они способны вызвать болезненные воспаления и нарывы на коже из-за трупных бактерий на челюстях.

Пчелы-стервятники строго подходят к хранению своих запасов. К примеру, гниющее мясо они складывают в отдельные камеры ульев, которые хорошо изолированы от "кладовых" с медом.

Ранее сообщалось, как ученые изучили 200-летний череп с необитаемого острова со следами жуткой болезни.

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Автор: Катерина Шварц