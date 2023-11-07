Сообщается, что после ослепительного сияния 5 ноября возможны и другие проявления бури, но более слабые.

На текущей неделе мощнейшая магнитная буря принесет с собой ослепительные проявления северного сияния. Как пишет FOX Weather, шторм ослабевает, но в ближайшие дни сияния еще смогут наблюдать в более северных широтах.

Центр прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC) сообщил, что влияние солнечной бури достигло Земли в воскресенье, 5 ноября, и последствия от этого продолжались до утра понедельника.

Космические эксперты утверждают, что определить точную силу активности сложно. Но все указывало на сильнейший шторм.

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По прогнозам синоптиков, после такого ослепительного сияния в воскресенье возможны и другие проявления бури на днях, но более слабые.

Специалисты предупреждают, что во время наиболее значительных геометрических штормов возможны масштабные отключения электроэнергии, также из строя могут выйти системы связи.

Северное сияние "Аврора" наблюдали в Украине

Как писал УНИАН, в Украине в ряде областей вечером 5 ноября наблюдали северное сияние "Аврора".

Как отметил руководитель лаборатории Главной астрономической обсерватории Национальной академии наук Украины Иван Крячко, северное сияние "Аврора" в Украине имело красную окраску благодаря атомарному кислороду. Обычно явление зелено-красное, и украинцы видели почти типичный его цвет.

Эксперт отметил, что скоро можно будет чаще увидеть сияния в небе, поскольку возрастет солнечная активность:

"Активность Солнца растет постепенно, а не одномоментно, поэтому оно сейчас уже существенно активнее, чем пять лет назад, но пик активности, согласно прогнозам, будет в следующем году. Поэтому в ближайшем году таких сияний будет больше, но сколько - точно сказать трудно".

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