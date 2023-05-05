В следующий раз такое явление будет наблюдаться только в 2042 году

Сегодня, 5 мая, состоится редкое полутеневое лунное затмение. Наблюдать его смогут жители большей части Европы, в том числе и Украины, Африки, Азии и Австралии.

Полутеневое затмение происходит, когда на Луну падает только внешняя тень Земли, полутень. Поэтому оно считается неполным. Однако оно особенно своей редкостью - следующее такое событие ожидается аж в 2042 году.

Когда будет лунное затмение в Украине

Жители Украины смогут наблюдать за лунным затмением сегодня, 5 мая. Затемнение будет продолжаться 4 часа и 18 минут. Начало ожидается в 17:14, а продлится затмение до 21:31 по киевскому времени.

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Пик затмения состоится в 19:22 - в это время можно будет увидеть ту часть лунного диска, которая находится в полутени.

Как будет выглядеть это лунное затмение

Во время полутеневого затмения Луна становится чуть менее яркой. Во время пикам затмения ее цвет может стать коричневатым, а не привычным белым. Во время подобных затмений темнеет только та часть лунного диска, которая находится в полутени.

Лунное затмение 5 мая - что говорят астрологи

Астролог Влад Росс заявил, что в это время лучше ничего не покупать и не продавать, в том числе имущество. Сложный период продлится у Тельцов и Скорпионов. Их ждут удары судьбы, невзгоды, кармические отработки.

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