25 октября над Европой можно будет наблюдать частичное солнечное затмение.

25 октября на территории Украины можно будет наблюдать частичное солнечное затмение.

Об этом сообщил кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, максимальная фаза придется на время 13:28-13:50 в зависимости от региона. Солнечный диск будет закрыт на 47-65%. Какая же погода будет в Украине 25 октября и смогут ли украинцы понаблюдать за этим редким явлением?

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Погода на 25 октября

По данным Погода УНИАН, 25 октября на территории Украины ожидается довольно облачная погода с осадками. Так, на западе страны будет преобладать небольшая облачность и повсеместно ожидаются осадки. В Хмельницкой области небо будет полностью затянуто облаками.

Жителей северных областей также ждет пасмурная дождливая погода и сплошная облачность. Лишь на Сумщине вероятны прояснения.

В центральных областях, к сожалению, тоже ожидается пасмурная погода. Прояснения вероятны только в Полтавской и местами в Днепропетровской областях.

На востоке Украины будет преимущественно небольшая облачность, на Харьковщине - облачно с прояснениями.

У жителей юга больше всего шансов увидеть солнечное затмение 25 октября. Здесь ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Лишь в Николаевской области будет пасмурно.

Справка УНИАН. Солнечное затмение - явление, прикотором Луна закрывает полностью или частично Солнце от наблюдателя на Земле. Солнечное затмение происходит только в новолуние, когда сторона Луны, обращённая к Земле, не освещена, и сама Луна не видна.

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