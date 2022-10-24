25 октября на территории Украины можно будет наблюдать частичное солнечное затмение.
Об этом сообщил кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич.
По его словам, максимальная фаза придется на время 13:28-13:50 в зависимости от региона. Солнечный диск будет закрыт на 47-65%. Какая же погода будет в Украине 25 октября и смогут ли украинцы понаблюдать за этим редким явлением?
Погода на 25 октября
По данным Погода УНИАН, 25 октября на территории Украины ожидается довольно облачная погода с осадками. Так, на западе страны будет преобладать небольшая облачность и повсеместно ожидаются осадки. В Хмельницкой области небо будет полностью затянуто облаками.
Жителей северных областей также ждет пасмурная дождливая погода и сплошная облачность. Лишь на Сумщине вероятны прояснения.
В центральных областях, к сожалению, тоже ожидается пасмурная погода. Прояснения вероятны только в Полтавской и местами в Днепропетровской областях.
На востоке Украины будет преимущественно небольшая облачность, на Харьковщине - облачно с прояснениями.
У жителей юга больше всего шансов увидеть солнечное затмение 25 октября. Здесь ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Лишь в Николаевской области будет пасмурно.
Справка УНИАН. Солнечное затмение - явление, прикотором Луна закрывает полностью или частично Солнце от наблюдателя на Земле. Солнечное затмение происходит только в новолуние, когда сторона Луны, обращённая к Земле, не освещена, и сама Луна не видна.