Названа причина вчерашнего сбоя в работе сайтов ОП и других госорганов

Госспецсвязи и "ДТЭК Киевские электросети" выясняют причины аварийной ситуации.

В Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины объяснили прекращение работы некоторых сайтов органов государственной власти, в том числе сайта Офиса президента, возникновением аварийной ситуации в киевских электросетях.

Об этом сообщила пресс-служба Госспецсвязи на своем веб-сайте.

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«Вчера в 10:38 произошло аварийное отключение на Лукьяновской подстанции "ДТЭК Киевские электросети". В результате были обесточены 12 жилых домов и 12 учреждений Шевченковского района, в том числе в помещениях Госспецсвязи. Соответственно, аварийная ситуация на электросетях привела и к сбою в работе некоторых сайтов органов государственной власти», - сказано в сообщении.

Госспецсвязи и «ДТЭК Киевские электросети» выясняют причины аварийной ситуации.

Как сообщал УНИАН, вчера утром, 28 июля, официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского перестал работать. Позднее его работа была восстановлена.

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