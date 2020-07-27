Официальный сайт президента Украины перестал работать

При попытке загрузить страницу появляется сообщение - Нет связи с сайтом.

Сегодня, 27 июля, перестал работать официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте такжеВ Twitter объяснили, как хакерам удалось взломать страницу американских знаменитостей

При попытке загрузить страницу по ссылке www.president.gov.ua появляется сообщение «Нет связи с сайтом. Хост www.president.gov.ua долго не отвечает».

Напомним, ранее в СНБО обнаружили новый тип DDOS-атак, который может отключить от Интернета почти всю страну.

В июне 2020 года одна из DDOS-атак нового типа стала крупнейшей в истории, она стала причиной отключения 15% всего мирового интернета и ряда магистральных провайдеров на 30 минут.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram