Масштабные археологические раскопки в Одессе. На Приморском бульваре историки и краеведы надеются найти Хаджибейскую крепость.
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Два года назад остатки этого турецкого сооружения помог найти георадар, которым специалисты просканировали каждый сантиметр Приморского бульвара.
И вот шаг за шагом археологи углубляются под землю, в историческое прошлое этой местности.
На месте бок о бок работают известные ученые и студенты-историки двух вузов.
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