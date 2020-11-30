Два года назад остатки этого турецкого сооружения помог найти георадар, которым специалисты просканировали каждый сантиметр Приморского бульвара.

Масштабные археологические раскопки в Одессе. На Приморском бульваре историки и краеведы надеются найти Хаджибейскую крепость.

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Два года назад остатки этого турецкого сооружения помог найти георадар, которым специалисты просканировали каждый сантиметр Приморского бульвара.

И вот шаг за шагом археологи углубляются под землю, в историческое прошлое этой местности.

На месте бок о бок работают известные ученые и студенты-историки двух вузов.

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Автор: УНИАН