На МКС произошла утечка кислорода

Это не первая авария на станции.

На международной космической станции (МКС) произошла утечка кислорода - через два года после последней аварии.

Об этом сообщает Science alert.

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Экипажу МКС ничего не угрожает, пишет издание. Астронавтов поместили в служебный модуль, пока центр управления ищет источник утечки.

«Все люки космической станции будут закрыты в эти выходные, чтобы диспетчеры миссий могли внимательно проконтролировать давление воздуха в каждом модуле. Испытания не несут угрозы для экипажа, они должны определить, в каком именно модуле уровень утечки выше нормы», - пояснил представитель NASA Марк Гарсиа в блоге агентства.

Пока астронавты выполняют свою работу «по мере возможностей». После обнаружения модуля, откуда вытекает кислород, специалисты начнут детальный поиск источника. Результатов ждут на следующей неделе.

Это не первая авария на станции

Последняя утечка на МКС произошла два года назад, она была обнаружена наземным контролем. Тогда применили эти же мероприятия: американский экипаж переместили к россиянам, модули опломбировали и исследовали их атмосферное давление.

Вскоре специалисты обнаружили небольшое отверстие со следами сверла и допустили производственный брак, который обещал расследовать Роскосмос. Однако причины не известны до сих пор.

Еще одна похожая авария произошла в 2004 году. Ее признали одной из самых сложных из-за колебаний давления воздуха внутри станции.

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Перевод: Яна Ставская