В СК России нашли виновных в падении и взрыве ракеты «Протон» в 2013 году

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, главным следственным управлением Следственного комитета РФ окончено расследование по уголовным делам, возбужденным по факту аварийного пуска в июле 2013 года ракеты-носителя «Протон-М» с блоком из трех космических аппаратов «Глонасс-М».

«К уголовной ответственности привлечены работники федерального государственного унитарного предприятия «Государственный космический научно-производственный центр имени им. Хруничева» - электромонтажник специзделий Денис Гришин, мастер Александр Николаев и контролер Диана Гудкова, им предъявлены обвинения в нарушении правил безопасности при ведении иных работ, то есть по ч. 1 ст. 216 УК РФ. Кроме того, обвинение по ч. 1 ст.293 УК РФ (халатность) предъявлено начальнику 1653 военного представительства Минобороны РФ Марату Насибулину», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ России оправдали падение ракет моральным разложением руководства предприятий отрасли

По версии следствия, обвиняемые Гришин, Николаев и Гудкова в 2011 году занимались установкой на ракету-носитель «Протон-М» датчиков угловых скоростей в канале рыскания. Однако они установили эти датчики неправильно - с поворотом на 180 градусов от штатного положения. В результате была искажена работа системы управления ракеты-носителя, что вызвало ее падение и разрушение. Гришин и Николаев частично признали свою вину в совершении преступления.

В свою очередь Насибулин, руководствуясь тем, что на протяжении длительного периода времени при установке указанных приборов нарушений не выявлялось, а также в связи с сокращением штата сотрудников, исключил операцию контроля установки приборов из соответствующего перечня. В результате сотрудник военного представительства не присутствовал при этом, и приборы были установлены без соответствующего контроля. В результате совершения этих преступлений государству причинен ущерб на сумму более 5 млрд рублей, отмечает пресс-служба.

Сообщается, что «привлечение к уголовной ответственности указанных лиц вызвано тем, что именно их действия находятся в прямой причинно-следственной связи с наступившими последствиями. Гришин, Николаев некачественно выполнили работу, то есть создали условия для аварии. Гудкова и Насибулин фактически являлись конечным звеном в этом процессе и обязаны были устранить эти условия, но ничего не сделали».

Как сообщал УНИАН, 2 июля 2013 года российская ракета-носитель «Протон-М» упала и взорвалась на космодроме «Байконур».

Ракета должна была вывести на орбиту три российских навигационных спутника «Глонасс-М».

Справка УНИАН. Ракета-носитель тяжелого класса "Протон-М" предназначена для выведения автоматических космических аппаратов на орбиту Земли и затем в космическое пространство. Ракета разработана Государственным космическим научно-производственным центром (ГКНПЦ) им. Хруничева и используется для запуска российских федеральных и иностранных коммерческих космических аппаратов.