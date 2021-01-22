Для проверки возможного места утечки воздуха на станцию доставят мощный микроскоп.

На Международной космической станции (МКС) российские космонавты обнаружили трещину и подозревают наличие еще одной.

Читайте такжеГод на орбите: с МКС на Землю отправили бутылки с вином (видео)Об этом заявил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев в эфире "Россия-24".

"Пока мы нашли одну, и под подозрением еще одно место, где есть какая-то негерметичность. Мы должны привезти на грузовом корабле мощный микроскоп, с помощью которого должны это место исследовать. Но пока абсолютной уверенности нет", - сказал он.

По его словам, потери воздуха из-за существующей негерметичности незначительны.

Утечка воздуха на МКС

В августе 2020 года на МКС выявили трещину, из-за которой на стации упало давление.

В середине октября, российские космонавты выявили еще одно возможное место утечки в переходном отсеке модуля «Звезда».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН