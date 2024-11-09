Минилабораторию, созданную украинскими детьми, доставят на Международную космическую станцию.

Ракета SpaceX-31 отправила на Международную космическую станцию научный проект, созданный школьниками из города Сколе, что на Львовщине. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Старт состоялся 4 ноября с мыса Канаверал в штате Флорида. На борту ракеты в частности был экспериментальный образец победителей Всеукраинского конкурса школьных космических экспериментов SSEP Сколевского ЗЗСО I-III ступеней № 2 имени Стефании Витрук.

"Эксперимент команды называется "Получение гидрогелей биомедицинского назначения в условиях микрогравитации". (...) Победители и победительницы конкурса SSEP имеют возможность отправить настоящие мини-лаборатории исследования микрогравитации на МКС на космическом корабле SpaceX Dragon", - заявили в министерской пресс-службе.

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Отмечается, что в целом это уже третий научный проект украинских школьников, который полетел в космос.

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Как писал УНИАН, астрономы разработали новый способ расчета траектории полета крупных комет, которые называют "убийцами городов". Новый метод позволит выявлять опасность за много лет до того, как такая комета приблизится к Земле.

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