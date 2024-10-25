Несколько месяцев на МКС находились двое "лишних" астронавтов, которые должны были пробыть там 8 дней, но застряли до февраля следующего года.

Четверо астронавтов США, которые застряли на МКС из-за неисправности их космического челнока, вернулись на Землю после почти двухмесячной задержки на орбите. Об этом сообщает Associated Press.

Прошлой ночью капсулу SpaceX с экипажем сбросили на парашюте в Мексиканский залив у побережья Флориды. Она отстыковалась от Международной космической станции в середине недели.

Трое американцев и один россиянин должны были вернуться два месяца назад. Но их возвращение домой отложили из-за проблем с новой капсулой астронавтов Boeing Starliner. Ее пришлось возвращать на землю пустой в сентябре из-за проблем с безопасностью. Затем возвращение астронавтов откладывали из-за урагана Милтон, а затем еще две недели сильного ветра и бурного моря.

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Американские астронавты Мэтью Доминик из NASA, Майкл Баррет, Жанетт Эппс и россиянин Александр Гребенькин были отправлены на МКС ракетой SpaceX в марте. Теперь на МКС остаются два астронавта, которых ракета SpaceX доставила на МКС четыре недели назад.

Компанию им составят астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс, которые прибыли туда 5 июня на ракете Starliner от компании Boeing и застряли из-за поломки этой ракеты. Изначально именно они были "лишними", ведь их пребывание на МКС должно было ограничиться 8 днями. Теперь они останутся там до февраля.

Таким образом теперь Международная космическая станция возвращается к своему обычному экипажу из семи человек - четырех американцев и трех россиян - после нескольких месяцев перенаселения.

Как американцы застряли на МКС

Как писал УНИАН, в июне компания Boeing запустила на МКС свой новейший многоразовый корабль Starliner с двумя летчиками-испытателями Бутчем Уилмором и Суни Уильямсом. Миссия планировалась как 8-дневная, ее задачей было просто окончательно подтвердить безопасность корабля и получить сертификацию от американского правительства.

Однако во время полета произошло несколько сбоев в работе корабельных систем. Хотя ракета успешно пристыковалась к МКС и доставила астронавтов целыми и невредимыми, возвращать их на Землю тем же "Старлайнером" уже побоялись. Поэтому эти двое внепланово застряли на МКС. Сам Starliner уже вернули на землю в автоматическом режиме. Ближайшая возможность вернуть астронавтов будет только в феврале - на корабле компании SpaceX, конкурента Boeing.

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