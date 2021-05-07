Астрономы Virtual Telescope Project из Италии опубликовали фото китайской ракеты-носителя, которая с огромной скоростью падает на Землю.
Эксклюзивный снимок был сделан, когда ракета находилась на высоте примерно 700 километров.
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Отмечается, что 22-тонная ракета имеет 30 метров в длину и 5 метров в ширину.
В то же время, Китай заявляет, что обломки его ракеты вряд ли причинят вред.
Китайские специалисты предполагают, что обломки ракеты упадут в международные воды, сообщает REUTERS.
"Большая часть обломков сгорит во время входа в атмосферу, оставив лишь очень небольшую часть, которые могут приземлиться в районах, удаленных от деятельности человека, или в океане", - сказано в сообщении.
Неудачный запуск китайской ракеты: что известно
- 29 апреля Китай запустил на орбиту базовый модуль своей будущей космической станции с помощью тяжелой ракеты-носителя Long March 5B ("Чанчжэн-5В") массой 22 тонны.
- Главная ступень также вышла на орбиту и медленно и непредсказуемо возвращается на Землю.
- По прогнозам, ракета может упасть на Землю в период с 8 по 10 мая. За этот двухдневный период она совершит кругосветное путешествие 30 раз.
- Ракета падает на Землю со скоростью около 29000 километров в час.
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