Китайская ракета должна рухнуть на Землю 8-10 мая. Точное место ее падения неизвестно.

Астрономы Virtual Telescope Project из Италии опубликовали фото китайской ракеты-носителя, которая с огромной скоростью падает на Землю.

Эксклюзивный снимок был сделан, когда ракета находилась на высоте примерно 700 километров.

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Отмечается, что 22-тонная ракета имеет 30 метров в длину и 5 метров в ширину.

В то же время, Китай заявляет, что обломки его ракеты вряд ли причинят вред.

Китайские специалисты предполагают, что обломки ракеты упадут в международные воды, сообщает REUTERS.

"Большая часть обломков сгорит во время входа в атмосферу, оставив лишь очень небольшую часть, которые могут приземлиться в районах, удаленных от деятельности человека, или в океане", - сказано в сообщении.

Неудачный запуск китайской ракеты: что известно

29 апреля Китай запустил на орбиту базовый модуль своей будущей космической станции с помощью тяжелой ракеты-носителя Long March 5B ("Чанчжэн-5В") массой 22 тонны.

Главная ступень также вышла на орбиту и медленно и непредсказуемо возвращается на Землю.

По прогнозам, ракета может упасть на Землю в период с 8 по 10 мая. За этот двухдневный период она совершит кругосветное путешествие 30 раз.

Ракета падает на Землю со скоростью около 29000 километров в час.

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Автор: Екатерина Лиманская