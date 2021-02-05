Pornhub объявил об ужесточении политики безопасности после скандала с размещением на сервисе видео сексуального насилия.

Сервис взрослого видео Pornhub продолжает усиливать безопасность сайта. Теперь от новых пользователей будут требовать документ, подтверждающий их личность, и прикрепление настоящей фотографии.

Об этом говорится в заявлении компании, цитирует Vice.

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Пользователей будет проверять компания по цифровой верификации Yoti: "путем предоставления текущего фото и подтвержденного государством документа, удостоверяющего личность".

"Yoti проверит подлинность документа, удостоверяющего личность, сверив его с фотографией пользователя с использованием безопасной биометрической технологии", – уточняется в заявлении.

Что предшествовало

В результате скандала с размещением на платформе насильственных видео и отказом из-за этого международных платежных систем предоставлять свои услуги клиентам сервиса администрация Pornhub объявила об ужесточении политики безопасности.

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Автор: УНИАН