Сервис взрослого видео Pornhub продолжает усиливать безопасность сайта. Теперь от новых пользователей будут требовать документ, подтверждающий их личность, и прикрепление настоящей фотографии.
Об этом говорится в заявлении компании, цитирует Vice.
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Пользователей будет проверять компания по цифровой верификации Yoti: "путем предоставления текущего фото и подтвержденного государством документа, удостоверяющего личность".
"Yoti проверит подлинность документа, удостоверяющего личность, сверив его с фотографией пользователя с использованием безопасной биометрической технологии", – уточняется в заявлении.
Что предшествовало
В результате скандала с размещением на платформе насильственных видео и отказом из-за этого международных платежных систем предоставлять свои услуги клиентам сервиса администрация Pornhub объявила об ужесточении политики безопасности.
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