После пары минут тренировок благодаря своей естественной чувствительности пчелы смогли идентифицировать зараженные образцы за считанные секунды.

Ученые Вагенингенского университета в Нидерландах научили пчел определять зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 по запаху.

Как рассказали в пресс-службе учебного заведения, в исследовании принимали участие 150 пчел. Ученые тренировали насекомых, давая им лакомство - раствор воды с сахаром - каждый раз, когда те чувствовали запах инфицированных образцов. Тогда пчелы разворачивали язычок и собирали сладкую воду.

В конце концов, благодаря своей естественной чувствительности насекомые начали идентифицировать зараженные образцы за считанные секунды и разворачивать язычок возле них уже без вознаграждения.

"Коронавирус, как и другие болезни, вызывает метаболические изменения в организме, из-за чего появляется запах. Пчел можно за считанные минуты научить распознавать запах образцов, зараженных SARS-CoV-2", - пояснили ученые.

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"Следующим шагом является работа над масштабируемостью этого подхода. Пчелы доступны во всем мире, поэтому единственное, что нужно людям, - это машина, чтобы обучать пчел. Компания InsectSense уже разработала прототипы машины, способной автоматически тренировать несколько пчел одновременно, и биосенсора, который использует обученных пчел для диагностики", - рассказали в пресс-службе университета.

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Перевод: Катерина Комолова