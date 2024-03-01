Находка удивительно хорошо сохранилась, что само по себе является довольно редким случаем.

Палеонтологи обнаружили ранее неизвестный вид кальмаров-вампиров, которые жили около 183 миллионов лет назад. Результаты исследования были опубликованы в Swiss Journal of Palaeontology.

"Действительно захватывающим аспектом [открытия] является то, что животное окаменело с добычей в зубах, таким образом представляя чрезвычайно редкий случай взаимодействия окаменелого хищника с добычей, замороженный во времени", - рассказал изданию Newsweek автор исследования из Люксембургского национального музея истории природы Бен Туй.

Ранее были обнаружены многочисленные вымершие "вампироморфы", что свидетельствует о том, что эти существа были основным компонентом доисторических океанских сообществ. Но единственным живым представителем группы является глубоководный вид Vampyroteuthis infernalis, название которого означает "кальмар-вампир из ада".

Видео дня

Образец доисторического кальмара-вампира, описанный в последнем исследовании, был найден во время научных раскопок, проведенных в мае 2022 года в Башараже, на юго-востоке Люксембурга. По оценкам, образец относится к раннему юрскому периоду, который длился примерно 201-174 миллиона лет назад.

"Вид базируется на одной исключительной находке целого кальмароподобного головоногого моллюска, который сохраняет мягкие части в удивительных деталях. Наиболее необычным аспектом новой окаменелости является ее замечательная сохранность, включая остатки структур, которые обычно не окаменевают, таких как мышечная ткань, чернила или глазные яблоки", - сказал Туй.

Simoniteuthis, вероятно, был очень похож на современного кальмара, но имел восемь рук. Существо имело примерно 38 см в длину. Simoniteuthis был активным хищником. Фактически, образец сохранился с двумя маленькими рыбками в области рта, что свидетельствует о том, что он умер, когда пировал последним приемом пищи.

Simoniteuthis жил в мелководном море вдоль побережья острова, расположенного там, где сейчас европейский континент. Необычную сохранность этого существа можно объяснить условиями окружающей среды, присутствующими в этом водоеме.

"В то время как толща воды кишела морской жизнью, нижние воды были бедны кислородом из-за климата и условий циркуляции океана, которые царили в то время. Благодаря бедным кислородом водам вблизи морского дна туша Simoniteuthis сохранилась нетронутой вместо того, чтобы ее разорвали падальщики", - сказал Туй.

Учёный отметил, что находка способствует лучшему познанию морской жизни юрского периода.

Другие новости палеонтологии

Как писал УНИАН, в Австралии найдены окаменелости с растениями, которым 30 миллионов лет. Исследователи установили, что для такой превосходной сохранности, растения должны были быть быстро погребены под вулканическим материалом.

Также мы рассказывали, что ученые показали доисторическую рептилию, которая напоминает "китайского дракона". Этот морской хищник жил сотни миллионов лет назад там, где сейчас находится Китай.

Вас также могут заинтересовать новости: