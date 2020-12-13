Группа экспертов Министерства здравоохранения Японии одобрила заявку на продажу помидоров с повышенным содержанием аминокислоты ГАМК, которая способствует снижению кровяного давления.

В Японии впервые одобрили продажу генномодифицированного продукта.

Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Читайте такжеВ Британии собираются легализовать редактирование ДНК ради урожаев

"Группа экспертов Министерства здравоохранения Японии одобрила заявку на продажу помидоров с повышенным содержанием аминокислоты ГАМК, которая способствует снижению кровяного давления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что помидор был разработан совместно Университетом Цукуба и биотехнологической фирмой.

Эксперты отметили, что помидор не содержит генов, которые отличаются от генов натуральных сортов.

Также говорится, что редактирование генома не привело к увеличению в помидоре количества аллергенов или токсичных веществ.

Продукты с измененным геномом будут обозначаться как таковые.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева