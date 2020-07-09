В Tinder добавили функцию видеозвонков

Для видеозвонка нужно согласие обоих партнеров, обмениваться непосредственными телефонными номерами не требуется. В Tinder уточнили, что звонки не будут записываться.

Сервис для онлайн-знакомств Tinder представил новую функцию под названием Face to Face, которая позволяет осуществлять видеозвонки.

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В настоящее время новая возможность доступна в тестовом режиме в 13 странах, в том числе в США, Австралии, Бразилии и Франции, передает kommersant.

Для видеозвонка нужно согласие обоих партнеров, обмениваться непосредственными телефонными номерами не требуется. Перед звонком пользователи должны согласиться с условиями: общаться нужно без показа наготы или сексуального контента, а также вести диалог без разжигания ненависти или упоминания незаконных действий. Во время звонка экран будет разделен на две части, чтобы пользователь мог также видеть, как он выглядит на чужом экране.

После окончания звонка пользователей спросят, хотят ли они еще общаться, а также не было ли чего-то неподобающего во время звонка. Как утверждают в Tinder, звонки не будут записываться.

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