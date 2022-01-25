Дата начала продаж электрокара станет известна уже завтра.

Похоже, что представленный еще в 2019-м электропикап Tesla Cybertruck вот-вот начнет сходить с конвейера. В Интернет просочился небольшой видео-обзор футуристического автомобиля в его текущей версии.

В ролике автомобиль показывают со всех сторон, включая его лобовое стекло с огромным "дворником".

Также в новом видео показаны колеса с дисками и задняя часть машины. За два года с момента анонса концептуально пикап не изменился: все такие же угловатые формы. Однако отличия кроются в деталях. К примеру, в новой версии автомобиля нет ручек – даже выдвижных. Двери открываются автоматически при приближении владельца, с помощью ключ-карты или смартфона.

В общем, оцените сами (увы, звука нет):

Предполагалось, что поставки Cybertruck должны были начаться уже в этом году, но позже они были отложены до начала 2023 года. Ожидается, что точная дата начала продаж станет известна уже завтра на совещании по поводу доходов Tesla.Читайте такжеМир без пробок пока отменяется: в туннелях Илона Маска для электромобилей случился конфуз

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