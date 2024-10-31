Побачити це явище можна лише за певних умов.

Украинские полярники в Антарктике стали свидетелями красивого явления. Они увидели волнистые облака.

"Такое особое явление возникает благодаря неустойчивости Кельвина-Гельмгольца: когда встречаются два потока с разной плотностью и скоростью и на их границе появляется турбулентность. Она и образует гребешки", - пояснили в Национальном антарктическом научном центре.

По словам ученых, небесные гребешки часто связаны с инверсией температуры: когда верхний слой воздуха теплее нижнего.

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"Стоит отметить, что большинство таких волн в атмосфере навсегда остаются невидимыми. И только при определенных условиях, когда на границе слоев присутствует насыщенный влагой воздух, он подхватывается волнами вверх, и мы видим гребешки", - добавили ученые.

Серебристые облака над Европой

Напомним, летом этого года над многими странами Европы несколько раз можно было наблюдать редкие серебристые облака.

Серебристые облака, которые появились в 2024 году, являются редким явлением, ведь сильная солнечная активность должна была бы помешать их образованию в верхних слоях атмосферы.

Пока не выявлено убедительных причин, почему эти облака все же продолжают возникать.

Существуют две основные теории, объясняющие это явление: первая связывает его с подводным извержением вулкана Тонга в 2022 году, а вторая - с большим объемом водяного пара, попавшего в атмосферу в результате сгорания ракетного топлива.

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