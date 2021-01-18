По мнению специалистов ESET, современные высокоскоростные роутеры могут представлять угрозу безопасности их владельцев.

Специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты – компании ESET рассказали об угрозах, которые могут нести роутеры нового поколения Wi-Fi 6E.

«Для подключения к сети в зонах, которые препятствуют сигналу, а также в отдаленных уголках дома, производители предлагают роутеры с использованием нового поколения Wi-Fi 6E. Кроме распространения Wi-Fi в любые точки помещения, умные устройства также могут шпионить за вами и знать, где вы находитесь», - сообщают в компании ESET.

Согласно сообщению, вместо одного роутера, который отвечает за беспроводную связь во всем доме, новые устройства формируют сеть с контроллером, который отслеживает распространение сигнала. Размещая множество узлов сети в разных комнатах, роутеры могут анализировать радиочастотную среду и распределять сигналы для улучшения соединения при возникновении помех.

Как поясняют специалисты компании ,поскольку присутствие человека в комнате влияет на распространение сигнала, роутеры пытаются обойти его. Это делает их своеобразными датчиками движения, которые знают, где находятся жильцы дома. Эти распределенные устройства наблюдения действительно улучшают работу Wi-Fi благодаря управлению частотой, однако, с другой стороны, они также могут представлять угрозу безопасности их владельцев.

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В чем опасность новых роутеров

По данным ESET,во многих системах есть облачный компонент, который позволяет пользователю или интернет-провайдеру удаленно управлять ими. Поскольку часто у производителей в приоритете скорость выпуска новых продуктов, а не вопрос их безопасности, сценарий взлома таких устройств и получения злоумышленниками конфиденциальной информации о жертве вполне реален.

Уязвимости в технологии удаленного управления часто используются киберпреступниками при кибератаках. Тогда как получить контроль над новым устройством хакерам может быть легче, чем кажется, поскольку канал удаленного управления, вероятно, будет включен по умолчанию для быстрого подключения интернет-провайдерами.

Как сообщают в компании ESET,преимуществом функции удаленного управления является возможность входа в систему и исправление разных проблем с Wi-Fi, а некоторые пользователи даже готовы платить за это как за дополнительную услугу. Стоит отметить, что панель управления отображает все подключенные устройства, их мощность сигнала, скорость передачи данных, сайты, которые посещают пользователи, а также время пребывания в сети. Кроме этого, устройства можно использовать как своеобразную сигнализацию.

«Новое поколение роутеров позволяет собирать много конфиденциальной информации о личной жизни своих владельцев. С дальнейшим распространением этой технологии возникнет необходимость создания законодательной базы для защитыэтих данных. Тем временем пользователям, которые не жалеют дополнительных средств на внедрение новых систем уже сейчас, остается только надеяться на лучшее», - подытожили в ESET.

Как сообщал УНИАН, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшего блокирования.

Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.

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Автор: УНИАН