Изменения в рационе, в частности популярная тенденция отказа от хлеба, йодированной соли и уменьшения потребления продуктов животного происхождения, содержащих йод, могут способствовать снижению уровня йода в организме.

Недостаток йода в организме беременной грозит ее будущему ребенку неврологическими нарушениями.

Об этом свидетельствует небольшое пилотное исследование, проведенное Университетом Южной Австралии (UniSA), пишет 24 канал со ссылкой на MDPI.

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Изменения в рационе, в частности популярная тенденция отказа от хлеба, йодированной соли и уменьшения потребления продуктов животного происхождения, содержащих йод, могут способствовать снижению уровня йода в организме. Это опасно для беременных женщин, особенно для их детей.

Ученые исследовали уровни йода у 31 веганки и вегетарианки и у 26 "всеядных" женщин. Результаты анализа мочи показали 44 мкг / л йода в группе вегетарианок и веганок. Зато у женщин, которые ели мясо, уровень йода в моче составлял 64 мкг / л.

Интересно, что ни одна из групп не приблизилась к рекомендованным нормам ВОЗ – 100 мкг в день.

Участники из обеих групп, которые принимали розовую или гималайскую соль вместо йодированной, имели серьезный дефицит йода (в среднем 23 мкг / л).

Диетолог и исследовательница из UniSA Джейн Уитбред заявила, что достаточное количество йода необходимо для интеллектуального развития плода.

"Было доказано, что слабый или умеренный дефицит йода влияет на развитие речи, память и скорость умственной обработки. Во время беременности потребность в йоде увеличивается, и рекомендуется принимать 150 мкг в сутки до зачатия и на протяжении всей беременности. К сожалению, большинство женщин не принимают добавки йода до зачатия. Важно употреблять достаточное количество йода, особенно в репродуктивном возрасте", – заявила она.

По словам Уитбред, четверть женщин из исследования сообщили об использовании розовой соли, которая содержит незначительный уровень йода. Другая проблема заключается в том, что молоко на растительной основе тоже имеет низкий уровень этого вещества. Но вместе с тем, у веганок и вегетарианок был выше уровень железа, магния, витамина С, фолиевой кислоты и клетчатки. Поскольку они больше употребляют соевых и цельнозерновых продуктов, а также бобовых и листовых овощей.

Продукты, которые содержат много йода

цельнозерновой хлеб,

йодированная соль,

морепродукты и морские водоросли,

яйца,

молочные продукты.

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Автор: Виктория Гордиенко