Исследования коронавируса и борьба с климатическими изменениями остаются главными темами, но нас ждут и другие важные научные прорывы.

2021 год будет переломным моментом в борьбе с климатическими изменениями. Следующий президент США Джо Байден дал четко понять, что он будет пытаться восстановить лидерство своей страны в этом вопросе.

А именно, Вашингтон вернется к Парижскому климатическому договору, нацеленному на борьбу с глобальным потеплением.

Как пишет Nature ключевым моментом для переговоров об окружающей среде будет климатическая конференция в Глазго следующего ноября. Страны еще больше сократят нормы выбросов парниковых газов. И это произойдет впервые с 2015 года, когда Парижский договор был подписан. ЕС и Китай имеют амбициозные планы стать углеродно-нейтральными к 2050-2060 годам. Ученые пристально следят за Байденом, ожидая, установит ли он похожую цель для США.

Читайте такжеМагнитные бури в январе 2021 года: специалисты порадовали прогнозомNature перечисляет ряд других моментов в науке, за которыми в 2021 году стоит внимательно следить.

Детективы COVID-19

Специальная команда ВОЗ, отправятся в Китай уже в январе 2021 года. Ее специалисты попытаются обнаружить источник пандемии COVID-19. В группу входят эпидемиологи, вирусологи, исследователи охраны здоровья людей и животных. Свое исследование они начнут в городе Ухань, где впервые был зафиксирован коронавирус SARS-CoV-2 в 2019 году. На первых стадиях расследование оценит мясо и животных, которых продают на пресловутом Уханском рынке. Именно его посетили первые пациенты с COVID-19. С этой точки команда пойдет по следам коронавируса по всему Китаю и за его пределами. Выяснение происхождения коронавируса может затянуться на годы. Но эксперты считают, что уже к концу 2021 года они прольют свет на определенную информацию.

Вакцины и пандемия

Еще в 2020 году появились первые утвержденные для использования вакцины от COVID-19. Эффективность еще нескольких новых препаратов станет известной в начале 2021-го. Особенно интересными будут результаты третьей фазы клинических испытаний препаратов, разработанных американскими компаниями Novavax и Johnson & Johnson. Эти прививки, скорее всего, было легче транспортировать, чем препараты на основе РНК, созданные Pfizer–BioNTech и Moderna, которые требуют хранения при очень низких температурах.

Читайте такжеДанные с кандидатом на вакцину от COVID-19 " хакнули"В конце 2020 года Novavax запустила два процесса масштабных клинических испытаний вакцин на основе белков с шипов коронавируса. Эти тесты проходят в США и Великобритании. В начале 2021 года компания опубликует свои выводы. За год компания способна изготовить до двух миллиардов доз. Johnson & Johnson тем временем испытывает свою вакцину, которая должна дать защиту от COVID-19 после первого же укола. Между тем, вакцины Pfizer и Moderna требуют двух доз для одного человека.

Новые правила для стволовых клеток

Ученые с нетерпением ждут новых правил проведения исследований от "Международного Общества исследований стволовых клеток" (ISSCR). Последний раз организация публиковала правила четыре года назад. Пересмотр в 2021 году, в частности, будет касаться инструкций по исследованиям человеческих "эмбрионоподобных образований", выращенных из стволовых клеток "в пробирке". Он может снять ограничение, которое обязывало ученых проводить исследования над такими эмбрионами лишь в течение 14 дней после оплодотворения. Расширение этого срока может дать возможность лучше понять, почему беременность не редко заканчивается выкидышами.

Переломный момент для лекарства от болезни Альцгеймера

Читайте такжеУченые создали искусственные нейроны для лечения тяжелых болезнейВласти США наконец планируют решить, можно ли давать пациентам первое лекарство, которое замедляет развитие болезни Альцгеймера. Препарат называется aducanumab. Он был разработан Biogen. В его основе антитела, которые цепляются к белку в мозговых клетках под названием амилоид. Большинство ученых считают, что именно он выступает главной причиной появления болезни. Доказательства эффективности препарата смешанные. Два этапа третьей фазы клинических испытаний дали противоречивые результаты. И независимая панель советников убедила управление продовольствия и медикаментов США, что данные не оправдывают использование этих лекарств. Единственные препараты, которые в настоящее время могут принимать пациенты с болезнью Альцгеймера, лечат когнитивные симптомы, такие как потеря памяти, а не борются с развитием самой болезни.

На Марсе становится "людно"

Китай продолжит амбициозное исследование космоса в 2021 году. Аппарат страны отправится на Марс в феврале. Миссия Tianwen-1 будет искать воду и признаки жизни с помощью 13 инструментов включительно с камерами, радарами и анализаторами частиц. В случае успеха, это будет первая китайская миссия по исследованию Марса. А также это будет первый случай, когда миссия состоящая одновременно из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода приземлятся на соседней планете. Миссии ОАЭ и США тоже прибудут на Марс примерно в то же время.

Долгожданный запуск телескопа

Читайте также"Марс, мы идем!": прототип марсианского корабля Starship взорвался при посадке, но Маск настроен оптимистично (видео)В октябре наконец состоится долгожданный запуск космического телескопа имени Джеймса Уэбба. Его разработали в NASA и называют "самым большим и самым мощным космическим телескопом в истории". Он стоил 8 миллиардов долларов. Новинка попытается повторить успех телескопа Хаббла, который после запуска в 1990 году произвел революцию в астрономии, проведя более 1,3 миллионов наблюдений. Телескоп Вебба будет распознавать больший спектр волн разной длины, чем Хаббл. Это позволит ученым смотреть дальше вглубь Вселенной.

Рябь в пространстве

Радио-астрономы будут на грани демонстрации нового способа обнаружения гравитационных волн, используя пульсацию нейтронных звезд в качестве маяков. Точно измеряя сигналы от этих пульсаров, команды ученых в Европе, Северной Америке и Австралии пытаются обнаружить длинноволновую рябь в пространстве, созданую супермасивними черными дырами, которые вращаются друг вокруг друга в центрах далеких галактик.

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Перевод: Лесь Дымань