Новый президент может вернуть США в Парижское климатическое соглашение.

Победитель выборов президента США Джо Байден после вступления в должность планирует быстро подписать серию указов, направленных на радикальную смену политического курса страны.

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Как сообщает The Washington Post, Байден хочет возобновить действие Парижского климатического соглашения и отменить решение Трампа о выходе США из ВОЗ.

От также отменит запрет на въезд в США из ряда мусульманских стран и возобновит миграционные программы.

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Автор: Дмитрий Захаров