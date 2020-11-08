Байден сменит курс США / REUTERS
Победитель выборов президента США Джо Байден после вступления в должность планирует быстро подписать серию указов, направленных на радикальную смену политического курса страны.
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Как сообщает The Washington Post, Байден хочет возобновить действие Парижского климатического соглашения и отменить решение Трампа о выходе США из ВОЗ.
От также отменит запрет на въезд в США из ряда мусульманских стран и возобновит миграционные программы.
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