Изменится ли вес грузовика, если внутрь залетит птица: результаты эксперимента

Экспериментаторы и ученые смогли докопаться до истины.

Представьте ситуацию: есть грузовик, в котором перевозятся птицы. Сперва они смирно сидят на полу, но в один момент взлетают, при этом не покидая пределы грузовика. Изменится ли его вес в таком случае?

На этот вопрос попытались ответить экспериментаторы, пишет IFLScience.

В издании обратили внимание на эксперимент, который однажды провели ведущие шоу "Разрушители легенд". В нем были проведены замеры веса грузовика с птицами когда они сидят на полу, и когда они взлетели.

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Сперва может показаться, что вариантов ответа всего два - вес либо уменьшится, либо останется прежним, но это не совсем так. Эспериментаторы объяснили, что все оказалось куда сложнее.

В издании поделились, что общий вес грузовика не уменьшается из-за того, что когда птицы машут крыльями, они не исключаются из третьего закона движения Ньютона. Для каждого действия есть равная и противоположная реакция.

"На них по-прежнему действует сила тяжести, и они по-прежнему имеют вес, но они не падают, потому что их подъемная сила компенсирует их вес. Чтобы получить подъемную силу, которая является направленной вверх силой, птица должна приложить к воздуху равную направленную вниз силу", - рассказал в блоге Университета A&M Западного Техаса доцент кафедры физики, доктор Кристофер С. Бэрд.

Доцент подчеркнул, что в результате воздух ускоряется вниз, пока не ударяется о пол грузовика. В этот момент воздух передает свой нисходящий импульс грузовику. Из этого выходит, что общая направленная вниз сила, которую испытывает грузовик, равна его собственному весу плюс сила, создаваемая воздухом, отбиваемым крыльями, что равно весу птиц.

В ходе эксперимента "Разрушителей легенд" ведущие заметили, что птицы в полете большую часть времени не влияли на вес грузовика. Тем не менее вес колебался, когда птицы махали крыльями.

В издании поделились, что ученые из Стэнфордского университета выяснили, что при движении крыльев вниз подъемная сила была в два раза больше, так что птицам не приходилось поднимать свой вес при движении вверх.

"Вес грузовика, в котором находятся всего несколько летающих птиц, будет колебаться со временем. Только подъемная сила беспорядочной стаи птиц может компенсировать это", - сказал профессор Дэвид Лентинк в интервью BBC.

Другие эксперименты ученых

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