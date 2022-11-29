Всего в конкурсе приняли участие более 900 учащихся.

Американский космический корабль доставит в космос мини-лаборатории украинских школьников. Всего в конкурсе приняли участие более 900 учащихся и 30 учителей.

По словам заместителя директора МАН Евгения Кудрявца, в проекте принимали участие школьники из США и Украины. Победителями стали проекты учеников учреждений:

"Ришельевский научный лицей", Одесса. Дети исследовали влияние микрогравитации на калий;

Харьковская гимназия №47. Школьники изучали отверждение стоматологических материалов в условиях микрогравитации.

Школьник из Харькова Михаил Гарьковец отметил, что целью их проекта было проверить, можно ли сделать зубную пломбу в космосе.

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"Несколько зубов, в которые загружен порошок, будет взаимодействовать с другим веществом, которое его утвердит в космосе. И по возвращении на Землю мы проверим характеристики", – рассказал ученик.

Отмечается, что здание харьковской гимназии разбомбили российские оккупанты. Автору проекта пришлось дорабатывать его в условиях войны.

"Такие проекты демонстрируют детям, что их мечты могут лететь к звездам на борту американского космического корабля. Это показывает миру, которые украинцы устойчивы, несмотря на обстрелы и отключения света", – отметил Кудрявец.

Как ранее сообщал УНИАН, украинскую школьницу, ученицу 10 класса Новокаховской школы №1 Херсонской области Викторию Панченко в США официально признали гением. За свой проект по очистке рек девушка получила грант в 15 тысяч долларов на обучение в университете Нью-Йорка и бронзовую медаль Всемирной олимпиады гениев.

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