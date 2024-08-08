Поселение под названием Кахокия, в котором проживало более 50 000 человек, имело сложные дороги, общественные площади и даже астрономическую обсерваторию.

Один из крупнейших древних городов мира на территории современного Сент-Луиса, не исчез внезапно из-за изменения климата в конце XIII века, как считалось ранее.

Доколумбовое поселение под названием Кахокия, в котором проживало более 50 000 человек, имело сложные дороги, общественные площади и даже астрономическую обсерваторию, пустело постепенно, поскольку его жители переезжали в поисках лучшей жизни, пишет Independent.

До сих пор ученые считали, что жители Кахокии покинули поселение после того, как изменение климата вызвало длительную засуху и массовый неурожай. Однако исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили, что жители Кахокии были искусными и устойчивыми, чтобы адаптироваться к изменению климата, и, вероятно, у них были другие причины покинуть город.

Видео дня

Анализируя данные археологических раскопок Кахокии, ученые обнаружили, что не было радикального изменения в типах растений, растущих в этом районе в период, который считался периодом засухи. "Мы не увидели никаких доказательств того, что степные травы взяли верх, чего можно было бы ожидать в сценарии, когда происходил повсеместный неурожай", - сказала соавтор исследования Натали Мюллер.

"Возможно, они на самом деле не чувствовали последствий засухи", - допустила Кейтлин Рэнкин, другой автор исследования.

Теперь исследователи подозревают, что у развитого общества почти наверняка была система хранения зерна и других продуктов, которые могли бы обеспечить их в периоды засухи.

Они говорят, что доколумбовое общество также приспособилось к разнообразному рациону, включающему рыбу, птиц, оленей, лесные фрукты и орехи, которые поддерживали бы их питание на протяжении всего периода, даже если бы исчезли некоторые источники питания.

Ученые говорят, что оставление древнего города было постепенным процессом. "Я не представляю себе сцену, где тысячи людей внезапно устремились бы из города. Люди, вероятно, просто рассредоточились, чтобы быть ближе к родственникам или найти другие возможности", - сказала Мюллер.

Другие новости науки

Загадочные резные фигурки, расшифрованные на археологическом объекте Гебекли-Тепе в Турции, говорят о том, что он вдвое старше Стоунхенджа, и представляет собой солнечный календарь, построенный в память о разрушительном ударе кометы. Новое исследование указывает на то, что Гебекли-Тепе, 1 2 000-летний храмовый комплекс, содержащий резные фигурки сложных символов, был построен для записи астрономического события, которое положило начало человеческой цивилизаци.

Вас также могут заинтересовать новости: