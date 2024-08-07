Гебекли-Тепе, которому 12 тыс. лет, вероятно, был построен для записи астрономического события, которое положило начало человеческой цивилизации.

Загадочные резные фигурки, расшифрованные на археологическом объекте Гебекли-Тепе в Турции, говорят о том, что он вдвое старше Стоунхенджа, и представляет собой солнечный календарь, построенный в память о разрушительном ударе кометы.

Новое исследование указывает на то, что Гебекли-Тепе, 12 000-летний храмовый комплекс, содержащий резные фигурки сложных символов, был построен для записи астрономического события, которое положило начало человеческой цивилизации, пишет Independent.

Первый в мире календарь, созданный около 9000 г. до н. э., позволял людям наблюдать за солнцем, луной и созвездиями, чтобы отслеживать время и отмечать смену времен года, сказали ученые из Эдинбургского университета.

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"Похоже, жители Гебекли-Тепе были внимательными наблюдателями за небом, чего и следовало ожидать, учитывая, что их мир был опустошен ударом кометы", - прокомментировал Мартин Суитман, соавтор исследования.

Исследователи говорят, что странные символы в форме буквы V, вырезанные на колоннах 15-метрового Гебекли-Тепе, могут обозначать день. Используя эту интерпретацию, ученые подсчитали солнечный календарь из 365 дней на одном из столбов, состоящий из 12 лунных месяцев и 11 дополнительных дней.

Летнее солнцестояние было представлено особым символом — буквой V, которую носило на шее похожее на птицу животное. Исследователи подозревают, что другие символы на месте с похожими V-образными отметками на шее, вероятно, представляют божеств.

Поскольку доисторический памятник отслеживает фазы Луны, а также циклы Солнца, археологи полагают, что резьба представляет собой самый ранний в мире "лунный солнечный календарь", на много тысячелетий старше всех известных календарей.

Календарь, вероятно, был разработан для записи даты, когда рой кометных фрагментов врезался в Землю около 13 000 лет назад, считают ученые. Известно, что такой удар кометы положил начало мини-ледниковому периоду, который длился более тысячелетия и истребил многие виды крупных животных.

Исследователи отметили, что разрушительный удар мог спровоцировать изменение образа жизни древних людей от охоты и собирательства к сельскому хозяйству и зарождению цивилизации в Плодородном полумесяце Западной Азии. Плодородный полумесяц, охватывающий современные Египет, Ирак, Сирию и Ливан.

Предыдущее исследование показало, что скопление кометных фрагментов, которые врезались в Землю около 13 тыс. лет назад, вероятно, сформировало зарождение человеческой цивилизации.

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