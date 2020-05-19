SpaceX Crew Dragon доставили на космодром NASA: запуск запланирован на 27 мая (фото)

Запуск космического корабля обеспечит ракета Falcon 9

Космический корабль компании SpaceX Crew Dragon доставили к космическому центру имени Кеннеди во Флориде, США.

Об этом сообщается на сайте NASA.

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Запуск SpaceX Demonstration Mission 2 - планируемого первого пилотируемого испытательного полета к Международной космической станции многоразового космического корабля Dragon V2 запланирован на 27 мая. В состав экипажа войдут астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли. Запуск космического корабля обеспечит ракета Falcon 9.

Полет пройдет в рамках второго этапа программы NASA по развитию частных пилотируемых космических кораблей.

Запуск запланирован на 27 мая 4:33 p.m. EDT. (23:33 по киевскому времени).

Компания SpaceX разработала корабль Crew Dragon в рамках контракта с американским аэрокосмическим агентством NASA. Корабли этой серии планируют использовать для доставки астронавтов на Международную космическую станцию. Первый запуск Crew Dragon был произведён в марте 2019 года, тогда корабль успешно достиг МКС в беспилотном режиме и вернулся на Землю.