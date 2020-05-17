SpaceX отложила запуск на орбиту интернет-спутников

Запуск перенесен из-за тропического циклона, надвигающегося на юго-восточное побережье США.

Компания Илона Маска SpaceX перенесла на вторник, 19 мая, запланированный на понедельник запуск на орбиту партии из 60 спутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

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Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на SpaceX.

"Из-за тропического циклона, надвигающегося на юго-восточное побережье США, теперь планируем осуществить запуск 19 мая в 03:10 по времени Восточного побережья США (10:10 по Киеву)", - говорится в сообщении.

Первоначально он должен был состояться в воскресенье. Однако в связи с отменой из-за непогоды старта ракеты-носителя Atlas V со сверхсекретным беспилотным шаттлом ВВС США X-37B с космодрома на мысе Канаверал в субботу и повторной попыткой его проведения в воскресенье SpaceX вынуждена была отодвинуть свой запуск на сутки.

Теперь перенос пуска SpaceX еще на одни сутки с космодрома на мысе Канаверал вызван тропическим циклоном.

Как сообщал УНИАН, у главы компании SpaceX и гендиректора Tesla Илона Маска и канадской певицы Граймс (настоящее имя Клэр Элис Буше) родился ребенок.