NASA опубликовало несколько впечатляющих фотографии, которые сделал новейший спутник Landsat 9. Фото датированы 31 октября.
Снимки появились на сайте космического агентства.
Отмечается, что фотографии помогают контролировать состояние сельскохозяйственных культур и управлять поливной водой.
Новые снимки также предоставили данные об изменении ландшафта в Гималаях в высокогорной Азии и на побережье Австралии.
Спутник Landsat 9
Читайте такжеАстронавт снял самое качественное фото полярного сияния на ЗемлеИзвестно, что спутник оснащен двумя датчиками OLI-2 и TIRS-2, которые способны делать снимки на 11 длинах световых волн, от видимой до инфракрасной области спектра.
До этого NASA опубликовало первое 3D-изображение атмосферы Юпитера, а также показало фото туманности из созвездия Стрельца, похожей на Годзиллу,
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