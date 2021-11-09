Фотографии помогают контролировать состояние сельскохозяйственных культур и управлять поливной водой.

NASA опубликовало несколько впечатляющих фотографии, которые сделал новейший спутник Landsat 9. Фото датированы 31 октября.

Снимки появились на сайте космического агентства.

Отмечается, что фотографии помогают контролировать состояние сельскохозяйственных культур и управлять поливной водой.

Новые снимки также предоставили данные об изменении ландшафта в Гималаях в высокогорной Азии и на побережье Австралии.

Спутник Landsat 9

Читайте такжеАстронавт снял самое качественное фото полярного сияния на ЗемлеИзвестно, что спутник оснащен двумя датчиками OLI-2 и TIRS-2, которые способны делать снимки на 11 длинах световых волн, от видимой до инфракрасной области спектра.

До этого NASA опубликовало первое 3D-изображение атмосферы Юпитера, а также показало фото туманности из созвездия Стрельца, похожей на Годзиллу,

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Автор: Катерина Шварц