Ученые сделали несколько важных выводов.

Опубликовано первое 3D-изображение атмосферы Юпитера. Его составили на основе данных межпланетной станции "Юнона" (Juna), которую запустили в 2011 году.

Об этом сообщается на сайте NASA.

Радиометр MWR "Юноны" заглянул под слой облаков Юпитера и измерил глубину Большого Красного пятна (огромный антициклон, который астрономы наблюдают с 1665 года).

В результате было установлено, что шторм простирается на 350-500 километров вглубь атмосферы, а зональные вихри вокруг Большого Красного пятна уходят почти на три тысячи километров вниз.

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Ранее NASA показало фото туманности из созвездия Стрельца, похожей на Годзиллу, а также космическое агентство определилось, куда отправят новый луноход VIPER.

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Автор: Катерина Шварц