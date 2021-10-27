На снимке, сделанном космическим телескопом Спитцера, видны яркие пятна, похожие на глаза и удлиненную морду Годзиллы.

NASA показало фотографию туманности из созвездия Стрельца, которая отдаленно напоминает Годзиллу из одноименного кинофильма.

Об этом пишет Daily Mail.

На сходство с монстром из серии популярных фильмов обратил внимание астроном из Калифорнийского технологического университета Роберт Херт.

"Я не искал монстров… Я просто случайно бросил взгляд на участок неба, который я просматривал много раз раньше, но я никогда не увеличивал его. Иногда, если вы обрезаете фото по-другому, можете увидеть то, что до этого не замечали", - объяснил он.

На снимке, сделанном космическим телескопом Спитцера, видны яркие пятна, похожие на глаза и удлиненную морду Годзиллы.

Туманность расположена в созвездии Стрельца вдоль плоскости Млечного Пути. По данным NASA, те звезды, которые образуют глаза и морду "монстра", находятся на неизвестном расстоянии от Земли, но в пределах нашей галактики.

"Расположенная примерно в 7800 световых годах от Земли яркая область в левом нижнем углу, изображающая правую лапу Годзиллы, известна как W33", - говорится в сообщении.

Туманность - это огромное облако пыли и газа, занимающее пространство между звездами и являющееся рассадником новых звезд. Туманности образуются, когда звезда размером больше Солнца начинает умирать и выделяет солнечный ветер из газа.

Напомним, в NASA запланировали тестовый полет к Луне на февраль 2022 года.

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Автор: Денис Прядко