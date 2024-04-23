Бронзовый портрет изображает Александра Македонского с волнистыми волосами и короной.

На острове в Дании обнаружили миниатюрный бронзовый кронштейн с портретом Александра Македонского.

Финн Ибсен и Ларс Даниэльсен нашли его во время исследовательских работ в поле на датском острове Зеландия, и передали артефакты Музею Западной Зеландии, сообщает местное издание TV2 Øst.

В музее рассказали, что бронзовый портрет, известный как кронштейн, в диаметре около 1 дюйма (2,7 см), отлит из бронзового сплава. На нем изображен портрет мужчины с волнистыми волосами и в короне из витых бараньих рогов.

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Основываясь на изображении, археологи сразу поняли, что это лицо Александра Македонского, легендарного олководца, чье царство к моменту его смерти в возрасте 32 лет, простиралась от Балкан до современного Пакистана.

Это произведение "имеет типичные атрибуты Александра Великого, такие как его отчетливые волнистые волосы и бараньи рога", - прокомментировал Фрирк Ольденбургер, археолог из Музея Западной Зеландии. "Изображение почти идентично другому портрету на кронштейне, найденному много лет назад и содержащему такое же стилизованное изображение".

"Это весьма примечательная вещь. Когда она появилась на моем столе, я чуть не упал со стула, потому что это почти такой же портрет, как и предыдущий, но этот более грубый. Только что найденный кронштейни сделан из литой бронзы, а не из позолоченного серебра. Он сделан из сплава, часто встречающегося в [римских] бронзовых статуэтках. Возможно, для изготовления этого портрета статуэтку переплавили", - допустил Ольденбургер.

Другие находки археологов

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