Через 50 лет человечество ждут изменения в сфере технологий, космических путешествий и исследований ДНК.
Об этом Илон Маск заявил, выступая онлайн на российском марафоне "Новые знания". "То, что будет через 50 лет, сложно предсказать. Но будут большие изменения в сфере технологий, космических путешествий, исследований в сфере ДНК. Весь транспорт будет, очевидно, электрическим. Что иронично, единственным исключением будут ракеты", - заявил Маск, передает ТСН.
Читайте такжеИлон Маск объявил новый конкурс на ＄100 миллионовМаск выразил убеждение, что со временем человечество будет считать автомобили с двигателями внутреннего сгорания такими же архаичными, как на сегодня паровые машины. Последними перейдут на электродвижение самолеты, поскольку создание нужных для них батарей займет время.
Вас также могут заинтересовать новости
- "Вы можете умереть": Маск высказался об опасности миссии на Марс
- Маск отправит ракету на Гавайи: подробности первого орбитального полета Starship
- SpaceX вывела на орбиту новую партию спутников для "интернета от Илона Маска"
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram