По мнению Маска, человечество будет считать автомобили с двигателями внутреннего сгорания такими же архаичными, как на сегодня паровые машины.

Через 50 лет человечество ждут изменения в сфере технологий, космических путешествий и исследований ДНК.

Об этом Илон Маск заявил, выступая онлайн на российском марафоне "Новые знания". "То, что будет через 50 лет, сложно предсказать. Но будут большие изменения в сфере технологий, космических путешествий, исследований в сфере ДНК. Весь транспорт будет, очевидно, электрическим. Что иронично, единственным исключением будут ракеты", - заявил Маск, передает ТСН.

Читайте такжеИлон Маск объявил новый конкурс на ＄100 миллионовМаск выразил убеждение, что со временем человечество будет считать автомобили с двигателями внутреннего сгорания такими же архаичными, как на сегодня паровые машины. Последними перейдут на электродвижение самолеты, поскольку создание нужных для них батарей займет время.

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Автор: Ирина Погорелая