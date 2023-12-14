Результаты могут помочь лучше понять потерю воды и атмосферы на Марсе, говорят ученые

В декабре прошлого года миссия Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Maven наблюдала внезапное "исчезновение" потока заряженных частиц, постоянно исходящих от Солнца, известного как солнечный ветер. Это чрезвычайно редкое солнечное событие, оставившее пустоту в космосе, привело к "почти невероятному" расширению марсианской атмосферы, пишет Independent.

Согласно наблюдениям НАСА, представленным на осенней встрече Американского геофизического союза в Сан-Франциско, без давления солнечного ветра марсианская атмосфера и магнитосфера расширились на тысячи километров.

Предыдущие исследования показали, что Марс, как и другие планеты Солнечной системы, постоянно окружен заряженными частицами, исходящими от Солнца, которые оказывают давление его на магнитосферу.

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В то же время солнечный ветер, обрушивающийся на Марс, приводит к утечке большей части его атмосферы.

Так, в декабре 2022 года плотность солнечного ветра упала в 100 раз, что привело к уменьшению давления, оказываемого на Марс, в результате чего магнитосфера планеты увеличилась более чем в три раза.

Исследователи говорят, что это солнечное событие и последующая трансформация марсианской магнитосферы могут помочь лучше понять физику, вызывающую потерю воды и атмосферы на Марсе.

По словам исследователей, такие драматические исчезновения солнечного ветра происходят крайне редко и только во время увеличения солнечной активности.

Ранее NASA опубликовало новые уникальные изображения Марса. Десять изображений были сделаны с высоты примерно 400 км над поверхностью Марса, что, по словам агентства, является примерно той же высотой, на которой Международная космическая станция пролетает над землей.

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