Астрономы впервые заметили зеленое свечение в атмосфере Марса

Это первый раз, когда такое свечение было замечено где-то кроме Земли.

Астрономы из Льежского университета в Бельгии обнаружили в атмосфере Марса зеленое свечение с помощью аппарата TGO, запущенного в рамках российско-европейской миссии ExoMars.

Это первый раз, когда такое свечение было замечено где-то кроме Земли. Об открытии они рассказали в статье в журнале Nature Astronomy.

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На Земле зеленоватое свечение — северное сияние — появляется, когда солнечный свет высвобождает атомы кислорода из углекислого газа. Еще 40 лет назад ученые допустили, что такое свечение может существовать и на Марсе, но до сих пор этому не было доказательств. Cпектрометры TGO позволила его зарегистрировать. Анализ результатов сканирования атмосферы Марса в апреле-декабре 2019 года на высоте 20-400 км показал, что в атмосфере действительно присутствовало свечение, обусловленное выбросами кислорода.

Наиболее сильным был выброс на высоте около 80 км. Интенсивность варьировалась в зависимости от изменений расстояния между Марсом и Солнцем.

Дальнейшее изучение сияния позволит узнать больше о составе и динамике атмосферы Марса. Это важно для будущих миссий — так, плотность атмосферы влияет на сопротивление, которое преодолевают парашюты спускаемых аппаратов.

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