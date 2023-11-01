В ноябре ожидается несколько магнитных бурь, которые могут навредить самочувствию.

Работники солнечных лабораторий ведут постоянное наблюдение за Солнцем. Иногда на нашей звезде случаются выбросы энергии, которые могут достигать Земли. В такие дни на Земле могут возникать опасные для здоровья геомагнитные бури. Наш прогноз магнитных бурь на ноябрь 2023 подскажет все опасные даты месяца и даст советы метеозависимым.

Что такое магнитная буря

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье

Магнитные бури в ноябре 2023

Погодный сайт Meteoagent сообщает о том, когда ожидаются магнитные бури.

Видео дня

В самом начале месяца 1-2 ноября ожидается сильная магнитная буря мощностью 6 баллов. Затем 9-10 ноября будет слабая магнитная буря мощностью 4 балла.

Третья неделя ноября пройдет спокойно, а вот на четвертой штормить суммарно будет 5 дней. Слабая магнитная буря ожидается 21 ноября, затем после однодневного перерыва буря продолжится 23-26 ноября. Активность Солнца 23 и 24 числа достигнет 4 баллов, а 25 и 26 ноября - 5 баллов.

Последняя в месяце слабая магнитная буря прогнозируется 29-30 ноября.

Как влияют на человека магнитные бури

Влияние магнитных бурь на здоровье сильно зависит от индивидуальных особенностей каждого человека. Чаще всего негативные проявления магнитных бурь отмечаются у людей, страдающих хроническими заболеваниями, женщин в период беременности и пожилых людей. Но большинство людей переживают бури незаметно для здоровья.

Вот какие симптомы у человека при магнитных бурях появляются чаще всего:

головная боль;

головокружение и потемнение в глазах;

повышение артериального давления;

повышение температуры тела;

общая слабость и усталость;

боли в мышцах и суставах;

ощущение ломоты в костях;

проблемы со сном, например, бессонница или сонливость.

усиление симптомов хронических заболеваний.

Если вы часто переживаете такие симптомы в дни магнитной бури, то вы, возможно, являетесь метеочувствительным человеком. В таком случае вам рекомендуется соблюдать определенные правила в опасные даты.

Как уберечься от магнитных бурь

Если вы из тех людей, кто в дни магнитных бурь с трудом встает с кровати, то для вас есть решение. Попробуйте следовать принципам здорового образа жизни за несколько дней до начала бури:

Убедитесь, что вы выпиваете не менее 1,5 литров жидкости в день. Пейте воду с минералами и электролитами.

Сократите потребление кофе, алкоголя и энергетических напитков, постарайтесь меньше курить.

Ешьте меньше вредной еды и фастфуда, но больше овощей, фруктов и рыбы.

Увеличьте физическую активность, например, делайте зарядку. Больше гуляйте на сведем воздухе.

Регулярно проветривайте комнату, особенно перед сном, для поддержания хорошей вентиляции.

Посвящайте время хобби и приятным занятиям, общайтесь с домашними питомцами, чтобы снизить уровень стресса.

Поддерживайте регулярный режим сна, ложась спать в одно и то же время. Обеспечьте себе не менее 7 часов сна в сутки.

Следование этим рекомендациям поможет вам переживать магнитные бури без сильных негативных последствий для вашего здоровья.

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