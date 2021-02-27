В марте Украину накроет несколько магнитных бурь.

Для метеочувствительных людей март будет довольно сложным месяцем. В первый месяц весны нас ожидает несколько всплесков солнечной энергии, а некоторые из них будут длиться несколько дней.

Что такое магнитные бури

Магнитная буря - это возмущение магнитного поля Земли, которое вызывается вспышками на Солнце. Магнитные бури влияют на работу систем связи и здоровье людей. Больше всего влиянию бурь подвержены метеочувствительные и пожилые люди, однако ощутить его влияние может каждый человек.

Когда в марте ожидаются бури

Март сразу начнется с продолжительной магнитной бури, которая достигнет уровня G1. Второй день марта также отметится повышенной солнечной активностью, но более слабой.

Следующие всплески энергии накроют Землю в субботу, 6 марта, а также в пятницу и субботу 12 и 13 марта. Понедельник 15 марта также отметится повышенной активностью. Всплески энергии в эти дни не достигнут уровня магнитной бури, но их частая продолжительность может повлиять на самочувствие.

Период с четверга 18 марта по субботу 20 марта отметится самой продолжительной бурей в этом месяце, которая достигнет уровня G1. Этот период особенно опасен для восприимчивых к бурям людей.

Как уберечься от негативного влияния бури

Всплески энергии сильнее всего ощущают пожилые люди, обладатели хронических заболеваний и беременные женщины. Магнитная буря может вызывать следующие симптомы:

скачки артериального давления;

головная боль и головокружение;

боль в спине и мышцах;

обострение хронических заболеваний;

тошнота;

бессоница или сонливость;

повышенная раздражительность.

Чтобы благополучно пережить трудный период, за несколько дней до бурь перейдите на правильный образ жизни.

Откажитесь от алкоголя, сигарет, кофе, энергетических напитков. Проводите больше времени на свежем воздухе. Ложитесь спать в одно и то же время, высыпайтесь. Исключите источники стресса, меньше нервничайте и не накручивайте себя. Пейте больше воды и травяных чаев. Если ваше самочувствие сильно ухудшилось - обратитесь к врачу и возьмите больничный.

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Автор: Екатерина Пулатова