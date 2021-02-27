Для метеочувствительных людей март будет довольно сложным месяцем. В первый месяц весны нас ожидает несколько всплесков солнечной энергии, а некоторые из них будут длиться несколько дней.
Что такое магнитные бури
Магнитная буря - это возмущение магнитного поля Земли, которое вызывается вспышками на Солнце. Магнитные бури влияют на работу систем связи и здоровье людей. Больше всего влиянию бурь подвержены метеочувствительные и пожилые люди, однако ощутить его влияние может каждый человек.
Когда в марте ожидаются бури
Март сразу начнется с продолжительной магнитной бури, которая достигнет уровня G1. Второй день марта также отметится повышенной солнечной активностью, но более слабой.
Следующие всплески энергии накроют Землю в субботу, 6 марта, а также в пятницу и субботу 12 и 13 марта. Понедельник 15 марта также отметится повышенной активностью. Всплески энергии в эти дни не достигнут уровня магнитной бури, но их частая продолжительность может повлиять на самочувствие.
Период с четверга 18 марта по субботу 20 марта отметится самой продолжительной бурей в этом месяце, которая достигнет уровня G1. Этот период особенно опасен для восприимчивых к бурям людей.
Как уберечься от негативного влияния бури
Всплески энергии сильнее всего ощущают пожилые люди, обладатели хронических заболеваний и беременные женщины. Магнитная буря может вызывать следующие симптомы:
- скачки артериального давления;
- головная боль и головокружение;
- боль в спине и мышцах;
- обострение хронических заболеваний;
- тошнота;
- бессоница или сонливость;
- повышенная раздражительность.
Чтобы благополучно пережить трудный период, за несколько дней до бурь перейдите на правильный образ жизни.
- Откажитесь от алкоголя, сигарет, кофе, энергетических напитков.
- Проводите больше времени на свежем воздухе.
- Ложитесь спать в одно и то же время, высыпайтесь.
- Исключите источники стресса, меньше нервничайте и не накручивайте себя.
- Пейте больше воды и травяных чаев.
- Если ваше самочувствие сильно ухудшилось - обратитесь к врачу и возьмите больничный.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram