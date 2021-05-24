Землю накроет трехдневная буря мощностью G1.

Геомагнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие вспышки могут вызывать сбои в работе систем связи на Земле, а также негативно влиять на здоровье человека. Сильнее всего влиянию магнитных бурь подвержены пожилые и метеозависимые люди, обладатели хронических заболеваний, беременные женщины.

Когда в Украине ожидаются магнитные бури

Специалисты солнечной лаборатории ФИАН подготовили прогноз магнитных бурь на 27 дней. Трехдневная магнитная буря ожидается со вторника 25 мая по четверг 27 мая. Всплеск 25 мая будет несильным, а бури в следующие два дня достигнут уровня G1 и будут ощутимыми.

Влияние геомагнитных бурь на здоровье

Во время магнитной активности могут возникать следующие неприятные симптомы: головная боль, головокружение, боль в мышцах и суставах, повышенное давление, боли в сердце, раздражительность, бессоница или сонливость.

Чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, в дни повышенной активности стоит придерживаться нескольких правил.

Откажитесь от алкоголя и курения в опасные дни.

Кофе и энергетики замените зеленым и травяным чаем.

Принимайте контрастный душ.

Проводите больше времени на свежем воздухе.

Не нервничайте, исключите источники стресса.

Ложитесь спать в одно и то же время, спите не меньше 7 часов в сутки.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой пищи.

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Автор: Екатерина Пулатова