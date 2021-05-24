Когда магнитные бури в мае / фото ua.depositphotos.com

Геомагнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие вспышки могут вызывать сбои в работе систем связи на Земле, а также негативно влиять на здоровье человека. Сильнее всего влиянию магнитных бурь подвержены пожилые и метеозависимые люди, обладатели хронических заболеваний, беременные женщины.

Когда в Украине ожидаются магнитные бури

Прогноз магнитных бурь на май / фото tesis.lebedev.ru

Специалисты солнечной лаборатории ФИАН подготовили прогноз магнитных бурь на 27 дней. Трехдневная магнитная буря ожидается со вторника 25 мая по четверг 27 мая. Всплеск 25 мая будет несильным, а бури в следующие два дня достигнут уровня G1 и будут ощутимыми.

Влияние геомагнитных бурь на здоровье

Во время магнитной активности могут возникать следующие неприятные симптомы: головная боль, головокружение, боль в мышцах и суставах, повышенное давление, боли в сердце, раздражительность, бессоница или сонливость.

Чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, в дни повышенной активности стоит придерживаться нескольких правил.

  • Откажитесь от алкоголя и курения в опасные дни. 
  • Кофе и энергетики замените зеленым и травяным чаем.
  • Принимайте контрастный душ.
  • Проводите больше времени на свежем воздухе. 
  • Не нервничайте, исключите источники стресса.
  • Ложитесь спать в одно и то же время, спите не меньше 7 часов в сутки.
  • Ограничьте употребление жирной, жареной, острой пищи.

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Автор: Екатерина Пулатова