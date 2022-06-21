На Землю приближается слабая, но продолжительная магнитная буря.

Магнитные бури - неприятные погодные явления, которые случаются на Земле из-за вспышек на Солнце. Бури могут иметь разную силу и продолжительность, но всегда неприятны для метеозависимых людей. В конце июня Землю накроет трехдневная буря слабой силы.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда будет ближайшая магнитная буря

Магнитная буря накроет Землю на три дня: с 23 по 25 июня. Активность в первый день будет невысокой, затем на второй день буря усилится, а потом снова ослабнет. Других дней повышенной солнечной активности в июне не будет.

Магнитные бури: влияние на здоровье

Из-за магнитной бури у людей могут возникать такие симптомы: головная и мышечная боль, тошнота, головокружение, пониженное или повышенное давление, боль в сердце, слабость и усталость, бессоница, обострение хронических заболеваний. Тяжелее бури переносят метеозависимые, пожилые люди и беременные женщины.

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, рекомендуется придерживаться таких правил в опасные даты.

Не ешьте жирную, жареную, слишком соленую и острую пищу.

Откажитесь от кофе, алкоголя и энергетических напитков. Вместо них пейте зеленый или травяной чай. Также не стоит курить.

Чаще проветривайте помещение.

Больше ходите пешком.

Перед сном принимайте контрастный душ.

Ложитесь спать в одно и то же время, спите не меньше 7 часов в сутки.

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