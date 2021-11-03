Нашей планете грозит магнитная буря из-за вспышки на Солнце, которая произошла недавно, предупредили эксперты.

Магнитная буря в ноябре ожидается уже совсем скоро – в четверг, 4 числа. Магнитная буря прогнозируется из-за того, что на Солнце была вспышка средней мощности, и светило выбросило облако плазмы.

Вспышка на Солнце произошла 2 ноября, а первый контакт облака плазмы с атмосферой Земли прогнозируется завтра около 1:00, пишет Space weather.

Ранее специалисты предупреждали, что 4 и 5 ноября магнитосфера Земли будет возбужденной, но магнитные бури не ожидаются. Эксперты также отметили, что с 6 числа и до конца месяца земная магнитосфера будет спокойная.

Врач-невролог Киевской городской клинической больницы №7 Александр Зарицкий отмечал, что магнитные бури в основном влияют на самочувствие тех людей, которые имеют хронические проблемы со здоровьем.

Медик посоветовал в дни магнитных бурь отказаться от тяжелой работы и не нагружать мозг. По его словам, стоит прогуляться на свежем воздухе или отдохнуть дома. Врач добавил, что при головных болях во время бурь стоит следить за давлением.

Вас могут заинтересовать следующие новости:

Автор: Екатерина Присяжнюк